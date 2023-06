Taxi Tesla en Monterrey causa sensación ¿es real?

Un hombre compartió su primer viaje a bordo de un 'Uber Tesla' en Monterrey, pero ni es Tesla, ni fue en Monterrey, Nuevo León. Esto se sabe.

Por: Patricia Agüero

Junio 29, 2023, 17:55

La llegada de Tesla a Nuevo León con la construcción de su Gigafactory en el municipio de Santa Catarina fue visto como un gran éxito de inversión tanto en el estado como a nivel nacional.

Y aunque se estima que el primer vehículo producido en la entidad se logre en un plazo de 12 a 14 meses, un video que muestra un taxi de alquiler Tesla circulando presuntamente en Nuevo León causó sensación entre los usuarios.

El video comienza con un hombre presuntamente originario de Monterrey que explica que tendrá su primer viaje en un 'Uber Tesla'.

Al acercarse, el usuario se muestra sorprendido ya que el vehículo es autónomo y circula sin conductor.

Por su parte, el comando de voz le indica qué pude abordar la unidad, y ofrece detalles del viaje como la duración y el recorrido en kilómetros, también le solicita qué se coloque el cinturón de seguridad.

Como parte del servicio le ofrece poner música, a lo que el pasajero le pide reproducir 'música de aquí de Nuevo León'.

Después de que el vehículo hizo sonar música ranchera, el usuario se puso nervioso y decidió bajarse de la unidad.

'No ch...ya me dio miedo esta ma....mejor me bajo', dice el pasajero quien en un principio no podía bajar porque tenía el seguro puesto, pero finalmente lo hizo, a lo que el comando de voz le indicó que su viaje no había terminado y le pidió que se subiera por seguridad.





En un espeluznante tercer video, el comando de voz llama por su nombre al pasajero, identificado como Miguel y le dice que sabe todo sobre él y que ha sido seleccionado para formar parte del cuerpo de seguridad de Elon Musk, se desconoce si es real o un audio montado al video.

Finalmente el pasajero desciende y el vehículo continúa su camino.

El video original tiene poco más de 7 millones de reproducciones.

Y aunque el video indica que ocurrió en Monterrey, los usuarios identificaron que

eran calles de California en Estados Unidos.

¿Qué auto aparece en el video?

Se trata de un vehículo Chevrolet Bolt de Cruise. El vehículo autónomo está equipado con numerosos sensores 'Velodyne' LIDAR.

Cruise LLC es una empresa estadounidense de vehículos autónomos con sede en San Francisco, California. Fue fundada en 2013 por Kyle Vogt y Dan Kan, Cruise prueba y desarrolla tecnología de automóviles autónomos.

Cruise comenzó a probar vehículos sin un conductor de seguridad humano presente, en las calles de San Francisco, en diciembre de 2020.