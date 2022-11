Taquero decora su puesto con los colores del América

Los equipos de fútbol provocan en aficionados tal emoción que ellos hacen todo por portar sus colores donde sea. Desde tatuajes hasta decorar sus casas, pero Fernando Ríos lo llevo a otro nivel, decorar su puesto de tacos.

Originario de Monterrey, Nuevo León pero con pasión al equipo azulcrema.

Vivir en una entidad donde eres Tigre o Rayado para él ya es normal.

'Es que mire el América es un equipo que o lo odias o lo quieres, no es un equipo indiferente, entonces cuando vienen aquí cuando pierde el América me llueve de gente que me echa 'mosca', hasta gente que me apuesta', comentó el dueño del local.