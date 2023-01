También hallan fallas en la Línea 3; contemplan cierres

Detecta Metrorrey deficiencias en empaques de la estructura, escaleras y sistema eléctrico; iniciarán reparaciones en agosto

Por: Rosalinda Tovar

Enero 25, 2023, 7:36

A menos de dos años de que fue estrenada, la Línea 3 del Metro de Nuevo León también requiere ser reparada y para ello Metrorrey contempla la posibilidad de cerrarla los días sábado y domingo, hasta por unos seis meses, mientras duran los trabajos.



Otra alternativa es que las reparaciones se hagan durante las noches, pues se busca afectar lo menos posible a los usuarios del sistema, quienes ya de por sí sufren por el cierre total de la extensión de la Línea 2.



En entrevista, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, dijo que la Línea 3 también tiene fallas de origen, que si bien no la colocan en categoría de “falla frágil”, es decir, de riesgo de colapso, como la Línea 2, si no se corrigen, sí puede evolucionar a esa gravedad.



Los trabajos iniciarían en agosto próximo, cuando concluya la reconstrucción de la Línea 2; no se tiene fecha de conclusión.



Entre las fallas que detectó Metrorrey, tras un diagnóstico, es que los neoprenos, los cuales son una especie de “empaques” que van entre los capiteles y el viaducto, son deficientes y tiene que ser modificados.



Además, la carga eléctrica con la que se abastece a la Línea 3 es insuficiente.



Y para colmo, tiene instaladas escaleras eléctricas en exteriores, que son para interiores, y deben cambiarse.



“Podemos tomar dos opciones: una, cerrar únicamente sábados y domingo para colocar los neoprenos; o bien por la noche, realizar los cambios de los neoprenos en la noche, pero va a depender también de la estrategia que logremos con el consejo constructor”, indicó el funcionario.



“En la Línea 3 se hará una intervención importante en las columnas por deficiencias en los neoprenos, los neoprenos son unos apoyos que se encuentran entre el capitel y los viaductos, que se irán sustituyendo de forma progresiva para no afectar el servicio.



Sobre el sistema eléctrico, consideran que no es suficiente para la obra y aunque si bien no pone en riesgo la operación de los trenes, sí afecta el resto de las instalaciones y equipamiento de la Línea 2, como las escaleras eléctricas y los elevadores.



Además, las escaleras y elevadores adquiridos no son para exteriores, aunque Vargas descartó cambiarlos.



“Hay un problema de calidad de la energía, que, si bien no afecta a la operación, a la prestación de servicio, si afecta la durabilidad de los equipos como las escaleras y los elevadores, estamos haciendo las correcciones, son de los trabajos que no se ven, pero que son necesarios para poder brindar un buen servicio”, indicó Vargas Molina.



Aunque todavía no se tiene el costo total de las reparaciones, Abraham Vargas adelantó que tan sólo por reparar el sistema eléctrico se necesitan $20 millones de pesos, mientras que para proteger las escaleras eléctricas y los elevadores, se requieren $14 millones de pesos.



De la reposición de los neoprenos o empaques en los 7.5 kilómetros de vía todavía no hay una estimación.

“Si bien nunca van a quedar como escaleras para la intemperie, porque no se compraron para la intemperie, tenemos que invertir cerca de $14 millones de pesos para proteger las escaleras de los armónicos, porque tenemos un problema de armónicos en la Línea 3”, señaló el funcionario.

La Línea 3 del Metro fue inaugurada en octubre del 2021 tras casi seis años de retraso. Su costo fue de $9,435 millones de pesos y la obra la hicieron el consorcio regio Moyeda-Garza Ponce junto con la firma alemana Almston.

Actualmente, Metrorrey también repara la extensión de Línea 2 del Metro con un costo de $1,000 millones de pesos.

Desde el 5 de diciembre de 2022, el viaducto elevado de la Línea 2 está cerrada afectando, principalmente, a miles de estudiantes de la UANL.

Vargas Molina dijo que actualmente, el personal hace otras adecuaciones, por ejemplo en el tendido de la catenaria, así como unas ménsulas que están fallando.





Con información de elhorizonte.mx