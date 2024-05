Sube Nuevo León al tercer lugar nacional en huachicol

Contrario a la percepción de que el huachicoleo es un delito que se comete fuera de la zona metropolitana, en los últimos meses esta actividad delictiva incrementó su presencia en la urbe regia, colocando a Nuevo León en el tercer lugar nacional por robo de hidrocarburos.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Nuevo León, tan solo en los primeros cuatro meses del 2024 se cometió el 40% de la totalidad de casos registrados durante 2023.



En 2023, Nuevo León cerró en la quinta posición a nivel nacional por el delito de robo de hidrocarburo, una posición arriba de Tamaulipas y debajo de Veracruz.



Y en lo que va del año, la entidad ya escalonó a la tercera posición, que es precedida de Hidalgo y que antecede al Estado de México.



Un reporte emitido por la delegación Nuevo León de la Fiscalía General de la República (FGR), previa consulta realizada por El Horizonte, arrojó que las localidades en donde principalmente se observa la incidencia del delito de robo de hidrocarburos están dentro de los municipios metropolitanos, siendo Cadereyta el más afectado, debido a que la mayoría de las tomas o ductos de PEMEX tienen su origen en esta localidad ante la presencia de la Refinería Héctor R. Lara Sosa.



Otros municipios en donde también prevalece la presencia del robo de hidrocarburos son Santa Catarina y Escobedo, informó la FGR.



A nivel nacional, al cierre del 12 de mayo se han desviado un total de 42.4 mil barriles de hidrocarburos en México, siendo un promedio de 4.7 mil barriles diarios, de acuerdo con el informe del Secretariado.



En entrevista para El Horizonte / INFO7, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Fuentes, señaló que a pesar de que este delito fue tipificado con una sanción condenatoria grave por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no han dejado de salir nuevos casos.



Asimismo, Fuentes detalló que la impunidad en este delito se debe a la falta de seguimiento legal que les da PEMEX, ya que no velan por el interés público y no se encargan de revisar que se haga la integración adecuada de las carpetas de investigación.



Es muy normal que a veces en el tema, por ejemplo, del huachicol, pues PEMEX como directamente perjudicado no se presenta en la integración del expediente, no se presenta a interponer e integrar perfectamente la averiguación previa.



Como representante del interés público que es para todos, el tema de los hidrocarburos y petroquímicos y bueno es una de las tantas cosas por las cuales huachicoleros salen en libertad.



Por esta situación, el senador, agregó que falta una perfecta coordinación entre los tres niveles de gobierno para intensificar la vigilancia en las zonas de riesgo, como sucedió la madrugada de este martes en Apodaca, a pocos metros de la autopista al aeropuerto.

