Sólo en estos 9 estados de México hay citas para pasaporte

¿Estás por emprender un viaje hacia el extranjero, pero no tienes pasaporte o ya se te venció? La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de nueva cuenta ha fallado para agilizar la expedición de citas para tramitar el pasaporte, tanto en Nuevo León como en más de la mitad de los estados.

Desde hace varios días, usuarios de redes sociales han reportado que al entrar en la página oficial de la SRE (citas.sre.gob.mx), que es donde se tramitan las citas es común encontrarse con el mensaje 'no se encontraron oficinas con disponibilidad'. En Twitter encontramos quejas desde el 21 de febrero al día de hoy 3 de marzo de 2023.

Incluso, uno de los internautas aseguró que lleva tres meses intentando hacer cita para renovar su pasaporte el Tijuana en línea o por teléfono, pero hasta el momento no ha tenido éxito.

Otros más denuncian que llevan días llamando al 55 893 24827, teléfono para pedir citas para tramitar pasaporte, pero nadie les contesta.

¿En qué delegaciones hay citas para el pasaporte?

INFO7 se dio a la tarea de comunicarse al teléfono oficial para programar citas para pasaporte. A diferencia de lo que reportan algunos usuarios de redes sociales, nos respondieron en el primer intento. La mala noticia es que la gestora telefónica nos informó que el sistema estaba en mantenimiento por lo que no podíamos programar una cita. Se nos pidió comunicaros tres horas después, pero que no era seguro que hubiera disponibilidad.

Posteriormente intentamos programar la cita desde el sitio web y encontramos que no había lugar en las oficinas de Nuevo León, sólo en otros 9 estados de la República Mexicana: Baja California Sur, CDMX, Colima, Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

Denuncian corrupción en trámite de pasaportes

Ante el calvario que ha sufrido para hacer una cita para el trámite del pasaporte, usuarios de redes sociales pidieron a la SRE una explicación porque no entienden por qué si no hay citas, los 'coyotes' consiguen fácilmente y en poco tiempo una entrevista para sacar el documento.

'SRE explíqueme por qué no hay citas en Torreón para sacar pasaporte, no importa el número de veces que hables no consigues, pero sí hay personas que te consiguen la cita cobrando por ello. CORRUPCIÓN', se lee en un tuit.