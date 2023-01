Solicitan detalles sobre donación de animales de La Pastora

Debido a la sobrepoblación que presenta el zoológico La Pastora, 39 ejemplares serán reubicados con fines de conservación y reproducción en rancho de Villaldama

Por: David Cázares

Enero 04, 2023, 12:30

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso exigió conocer detalles sobre la donación de animales del parque La Pastora a un rancho particular, específicamente requirieron conocer por qué motivo fue elegido ese destino y qué pasará con las crías que nazcan de los ejemplares.



En rueda de prensa en el Parque Fundidora, los diputados Itzel Castillo y Mauro Guerra detallaron que a través de un documento requirieron la información, y que en caso de que no les sea entregada acudirán al Instituto Nacional de Transparencia.



'Imagínense si el convenio trae datos de que alguien lo pidió, o si fue por decisión propia, o por una recomendación de alguien interno al parque.



'Los animales bien pudieron haber sido donados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a sus facultades, a otros centros de estudio del Estado o un intercambio justo de animales, y no lo que parece ser un beneficio a una sola empresa', dijo Guerra.

En ese sentido cuestionó que el rancho se dedique, entre otras cosas, a la cría para la caza.



'Aunque digan que hay cláusulas para para que no sea cazados, pues a lo mejor el animal que se donó no, pero, ¿y sus crías?; Es una empresa que se dedica a la cacería', lamentó.





Buscarán con recorrido conocer las condiciones del La Pastora



Los diputados informaron además que no únicamente buscan detalles sobre los ejemplares donados, sino también de los animales que habitan el parque.



'Queremos también, obviamente, saber de los animalitos que se encuentran en el zoológico, en qué condiciones se encuentran, cómo los están atendiendo', dijo Castillo.



Incluso, los legisladores aseguraron que previamente intentaron sin éxito recorrer el zoológico.



'Se ha intentado pero hemos tenido dificultades para poder hacerlo, y lo retomaremos porque queremos tener información.



'Por cuestiones de agenda y por la temporada de vacaciones, ya ven que el Gobierno del Estado tomó 27 días de vacaciones, entonces hemos tenido dificultades', agregó Guerra.



De acuerdo con el organismo Parque Fundidora, 39 ejemplares fueron donados a un rancho cinegético ubicado en el municipio de Villaldama, esto, ante una recomendación Federal por la sobrepoblación del zoológico.