Sigue en pide demanda contra responsables por daño en Metro

Hasta el momento la demanda no ha sido presentada por las autoridades estatales, pero indicaron que no desistirán de un proceso legal

Por: Brian Jiménez

Enero 13, 2023, 12:42

Luego de que se diera a conocer que se procederá legalmente contra los responsables de las fallas estructurales en la Línea 2 de Metrorrey, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, dijo la demanda es contra quien resulte responsable.



'Ciertamente comento que ha habido miembros del consorcio que se han acercado para ver en que forma pueden colaborar en la solución', dijo.



Hasta el momento la demanda no ha sido presentada, los involucrados se encuentran analizando el escenario.



'Estamos en proceso a ver cual es la mejor forma de presentarlo, estamos a tiempo, no hay problema, no tenemos ningún inconveniente en que los tiempos se nos venzan, nosotros estamos preocupados y avocados a la solución', expuso.



Señaló que aunque algunos miembros del consorcio han mostrado una actitud de colaboración ante el hallazgo de las deficiencias en la estructura, no desistirán de un proceso legal.



'Ellos tienen claro que tienen una responsabilidad y como quiera se tienen que presentar las demandas a quien resulte responsable', aseveró.



Aseguró que tiene claro quiénes son los responsables, sin embargo, esperan tener un proceso correcto al respecto.



'No es que no sepamos nosotros quien es el responsable, si no que se tiene que presentar la demanda', aseguró.



De la resolución de este proceso legal, se tomarán recursos para los trabajos de reconstrucción de la Línea 2.