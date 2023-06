'Sí hay agua, el reto es saber administrarla': expertos

Especialistas coinciden en que hay suficiente líquido en Nuevo León, pero gran parte se pierde en riego ineficiente del campo y fugas en la ciudad

Por: Andrea Rodríguez

Junio 19, 2023, 7:21

En Nuevo León sí hay agua suficiente: prueba de ello es que al año llueve hasta 15 veces más de lo que se consume, ya que caen unos 30,000 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua al año en todo el estado, y lo que se consume en ese mismo período son sólo 2,100 Mm³.

Sin embargo, el reto para el estado es saber administrarla porque lo que también hay es un gran desperdicio, tanto en el riego del campo, fugas, entre otros problemas, y por eso es que en ocasiones no nos alcanza, por lo que el desafío es saber economizarla para así asegurar un abasto permanente, coincidieron expertos.

Además, precisaron que urge crear una estrategia que conjunte grandes esfuerzos para administrar el agua de mejor manera.

Estos serían: una mayor inversión en infraestructura hídrica y su mantenimiento; la tecnificación total del campo; un programa de combate de fugas y modulación de presiones, y obras de abasto a largo plazo como el acueducto del río Pánuco.

Si esto se logra, puntualizaron los especialistas, los regios no tendrían por qué sufrir otra crisis de agua como la del año pasado, cuando de marzo a septiembre se aplicaron cortes del servicio, algo que no ocurría desde los años 80.

Esto fue lo que expusieron los seis expertos que participaron en el foro “Agua y Futuro. El Desafío de Nuevo León” que organizaron El Horizonte y TV Azteca Noreste y fue transmitido ayer.

Datos oficiales mostrados en el foro arrojan que en Nuevo León caen al año, en promedio, 500 milímetros (mm) de lluvia que equivalen a más de 30,000 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua.

En el estado se consumen al año 2,100 Mm³, por lo que el agua que dejan las lluvias es 15 veces superior.

El problema, dijeron, es que hay sectores como el agrícola donde hay un gran desperdicio, pues consume el 70% del total de agua que cae en el estado y que son casi 1,500 Mm³. Si se implementan medidas como la tecnificación, estiman, se recuperarían 1,000 Mm³ que podrían servir para el abasto urbano.

En el encuentro, moderado por el periodista Luis Padua, participaron Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua; Francisco Valdés, Desarrollador de Tecnologías para la Sustentabilidad, y Horacio Martínez, director del Instituto de Protección Ambiental (IPA), de la Caintra Nuevo León.

También, José Mario Esparza, director adjunto de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD); Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, y Rubén Muñoz, diputado federal y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulico de la Cámara de Diputados.

ADMINISTRAR ES LA CLAVE

Valdés sostuvo que más que un problema de falta de agua, Nuevo León tiene una “crisis” de administración del líquido, la cual se puede enfrentar con la creación de los ejes mencionados y la participación activa de todos los sectores.

“Yo considero que Nuevo León no tiene un problema de agua, tiene una crisis de (administración de) agua, porque no se tomaron las medidas adecuadas; para mí el problema sería que no hubiera una solución, que no hubiera de donde echar mano para resolver las cosas.

“Nuevo León tiene muchísima agua; ¿Qué pasa? Muchas son las áreas, no hay buena infiltración, en la agricultura se está desperdiciando cantidades brutales, entonces desaprovechamos muchas cosas”, afirmó.

ES DE TODOS

El presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, enfatizó que la gestión eficaz del agua debe regirse por cuatro ejes: inversión, innovación y tecnología, resiliencia y colaboración de todos.

La inversión, detalló, es necesaria ante una baja en las precipitaciones anuales y la innovación y la tecnología se ocupa en todos los procesos en los que se utiliza el agua.

“Hay que reconocer que tenemos un problema, no solo en México, no solo en Nuevo León, sino en todo el mundo y para tal efecto hay que ponernos en trabajar en las propuestas. Tenemos el problema de una sequía que tiene ya varios años, que se dice que va a seguir, entonces necesitamos más inversión y mantenimiento en este tema y necesitamos sensibilizar a la gente que debemos de generar una agenda específica y cada quien tener un rol específico”, indicó Rodríguez.