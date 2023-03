Señalan vecinos a Industria del Álcali de 'enfermarlos'

This browser does not support the video element.

Con toneladas de polvos químicos al aire libre, y otros más arrojados al ambiente mediante vapores, la empresa Industria del Álcali golpea a múltiples colonias de García, que respiran día y noche sus contaminantes.

El reclamo de los vecinos es que las chimeneas de esta compañía, perteneciente a Vitro, prácticamente nunca dejan de lanzar fumarolas, y que las gigantes montañas blancas formadas con subproductos de salmueras desprenden sus finas partículas y llegan hasta sus domicilios.

INFO7 visitó la empresa, ubicada en el kilómetro 5 de la carretera a García, y captó en diferentes días y a diferentes horas como las instalaciones expulsan contaminantes.

El viernes, poco después de las 8:00 de la noche, los vapores salían con dirección a la zona conurbada, ubicada a poco menos de 1 kilómetro.

En tanto, durante un recorrido realizado el domingo a las 10:00 de la mañana la escena fue prácticamente la misma, aunque la cantidad de emisiones fue visiblemente mayor.

Para el lunes, poco después del mediodía, fue posible captar como los vientos levantan las finas partículas blancas que terminan en los fraccionamientos cercanos.

Hacienda del Sol, Privadas de las Villas, Villas de Álcali, y Urbivilla del Prado son algunas colonias contiguas a la compañía, y donde los habitantes reportan afectaciones respiratorias que adjudican a las emisiones y los polvos.



'En mis ojos ya me hicieron varios estudios y había gastado un dineral en lentes porque pensaba que era mi vista, pero de plano no, me dice el doctor que es por tanta contaminación que me lloran los ojos y me lagrimean', dijo.