Señala Samuel que trabajará con municipios que sí colaboren

This browser does not support the video element.

El gobernador Samuel García indicó que las obras las realizará con municipios que no pongan trabas para proyectos de beneficio a la comunidad de Nuevo León

Por: Brian Jiménez

Junio 01, 2023, 14:47

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, arremetió contra los alcaldes que se niegan a brindar autorización en sus municipios para destrabar y ejecutar proyectos de obra pública, reprobando que se debe negociar con 'los capos' Paco y Chefo.

'Once, veinte, treinta años, y hoy que los vamos a hacer, hay alcaldes que dicen: 'No te doy el permiso, no quiero'. Hay municipios pidiendo 40 años una línea del Metro. Hoy que les digo, tengo la lana, tengo la autorización ¡Vamos a darle! Te dicen, no, es que Paco y Chefo no me dejan', reprochó.

Sostuvo que ante la negativa de algunos municipios para llevar a cabo las obras, trabajará con los que sí quieran realizar acciones colaborativas por el bien de la comunidad, mismos con los que mantiene una comunicación constante, aunque estos pertenezcan a otros partidos.

'Allá en el otro bando, tienes que ir a negociar con Paco, o tienes que ir a negociar con Chefo, pues si ellos perdieron ¿Por qué tiene que ir uno, un gobernador a negociar con esos capos? ¡Ni madres! Yo negocio y por las buenas jalamos con autoridades electas', sentenció.

Añadió que seguirá trabajando como hasta ahora, destrabando proyectos que beneficiarán a Nuevo León.

'Escobedo, Salinas, San Pedro, Monterrey, Hidalgo, me van a dar permisos, para allá mandamos la lana, y allá no quieren, aquí la piden deseosamente. No voy a andar batallando con mentalidad mediocre.

'Pensando en moche o en llevar dinero a Coahuila, 'ni madres', ahí no pongo ni un peso', dijo.

Aún así, García Sepúlveda les dejó la puerta abierta a los ediles para trabajar en equipo y sin intermediarios, asegurando que hay presupuesto, con la única condición de ser transparentes.

'Ahí está Palacio, ahí está mi casa, tienen mi celular, mi WhatsApp, pero que me busquen los alcaldes, no Paco, ni Chefo que llevan 20 años pudriendo a nuestro estado.

'Por las buenas, ahí estamos para jalar, lana hay, nada más no me inventen una tabla de dinero nada más para el PRI y el PAN, porque ni madres, así no jalamos, pero una tabla para Nuevo León, para todos los municipios al día siguiente los autorizo', expresó.

Y mencionó que en administraciones anteriores las obras se llevaban a cabo con la única indicación del gobernador del estado, asegurando que con sus antecesores, esos alcaldes no negaban permisos de esta índole.

'¿Ustedes creen que esos alcaldes le negaban un permiso a Medina o al Bronco, o a Canales?, el gobernador decía: Se hace un hospital, ¡Se hace un hospital!, se hace un Metro, ¡Se hace un Metro! ¡Punto!, es lo que ocupa el estado, y ahora 'se ponen los moños' de decirnos: No, aquí no te vamos a dar el permiso municipal', aseveró.

El jefe del ejecutivo, destacó la gran inversión de obras públicas que se alcanzará durante su sexenio, superando a gobernadores anteriores, invirtiendo en duplicar el Metro, cinco carreteras y demás proyectos municipales.

'Esperamos en este sexenio una inversión pública de 112 mil millones de pesos. El Bronco en sus seis años no llegó a 12, estamos teniendo 10 veces más recursos, liquidez para hacer la obra pública que no hicieron en 40 años en este estado', detalló.