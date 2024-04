Seguridad 'empinada'; seré agresivo: Mauricio Fernández

Al asegurar que el municipio “está empinado” en materia de seguridad, Mauricio Fernández, candidato panista a la alcaldía de San Pedro, advirtió que tendrá un enfoque “agresivo” contra la delincuencia en caso de ganar la elección.

Durante su ponencia inaugural de campaña, el ex munícipe dijo que se necesitan acciones especializadas para revertir los elevados índices de inseguridad que presenta el territorio sampetrino.

“Sin duda, de cómo estábamos, estamos ahorita otra vez bien empinados... cuando vas en picada va a seguir, necesitamos encontrar una forma para pararlo. El problema de seguridad ya volvió, lo que teníamos como blindaje ya se perdió, las relaciones con fuerzas Federales se perdieron, se perdió inteligencia, muchísimas cosas”, aseguró el panista.

En ese sentido, Fernández adelantó que, entre otras acciones, considera solicitar la presencia de elementos del Ejército en el municipio.

Así mismo, al ser cuestionado sobre el recrudecimiento de los grupos criminales, el candidato dijo será intolerante y “mucho más agresivo”.

Entrevistado al finalizar el evento, Fernández abundó que reforzará el sistema de videovigilancia y reiteró su cuestionamiento sobre presuntas infiltraciones al interior de la Policía municipal.

“Vamos a tener que volver a revisar todo el sistema de cámaras, de las 3 mil que hay, si hay lugares en los que falten. Yo no puedo pasar a creer que haya eventos, y robos y asaltos y no pesquen a nadie. Me preocupa que hay una policía infiltrada, vamos a tener que limpiar la Policía, te lo estoy diciendo, la Policía está infiltrada”, acusó.

"No las voy a criticar; me agarrarán de piñata, pero no sacarán ni un dulce": Mauricio Fernández

Mauricio Fernández, aseguró que no entrará en confrontaciones con sus contrincantes electorales, a quienes advirtió que aunque lo “traten como piñata, no obtendrán ni un dulce”.

Durante el arranque de su campaña desde la Plaza Fátima, el expresidente municipal acusó que sus rivales constantemente lo atacan.

“Por lo que estoy viendo, algunas otras gentes nos quieren agarrar como piñata, pues miren, yo no tengo ningún problema, nada más que les digo que no van a agarrar ni de milagro los dulces, ni los cacahuates”, dijo.

“Que le tiren a lo que quieran y que le peguen a lo que quieran, todos los días están hablando de nosotros, que increíble que no puedan hablar ni de ellos mismos. Yo no voy a estar criticándolas, si ellas quieren golpearme ya dije que acepto ser su piñata, lo que les advierto es que no van a sacar ni un méndigo dulce”, aseguró Fernández.

Acompañado por parte de su planilla, el abanderado del PAN adelantó que sus propuestas giran en torno a 85 temas, englobados en tres grandes áreas: seguridad, movilidad y desarrollo urbano.

Sin precisar todavía detalles o promesas concretas, Fernández dijo que las acciones a implementar, en caso de ganar, serán reveladas paulatinamente durante la campaña.

