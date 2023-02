Seguirá Agua y Drenaje con extracción en presa Cerro Prieto

Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje, indicó que la reducción en la extracción de líquido en este embalse se dará de forma paulatina

Por: Brian Jiménez

Febrero 01, 2023, 11:46

Luego de que la Conagua exhortara a Agua y Drenaje reducir la extracción del vital líquido de la presa Cerro Prieto, el titular de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que esto se hará de forma paulatina.

Para que la extracción se reduzca, se tienen que realizar varias acciones para compensar la baja de agua de esta fuente.

'A través de la modulación de presiones hemos estado recuperando a la fecha más o menos 129 litros (por segundo), a través del combate a fugas estamos recuperando otros 120 (litros por segundo), la suma de todos esos factores los vamos agregando y es en esa mediada que se puede ir reduciendo la extracción de Cerro Prieto', aseguró Barragán.

Ante esto, en cuanto a los pozos profundos, detalló que en el transcurso del mes de febrero se agregarán de 7 a 8 pozos profundos adiciones a los que ya existen, y la instalación completa, se prevé para los meses de abril o mayo.

'Todavía no estamos incorporando pozos profundos, se están aforando; una vez aforados, tenemos que conectarlos, instalar los equipos de bombeo. Ahorita ya tenemos, si mal no recuerdo 6 o 7 aforados, algunos no muy buenos, otros ya nos están dando volúmenes', explicó.

El titular de Agua y Drenaje no precisó para cuando bajara la cantidad de extracción del líquido de la segunda presa más grande de Nuevo León, sin embargo, aseguró que trabajan a marchas forzadas para que sea pronto.

Actualmente a esta presa se le extraen 3,071 litros por segundo, la meta es llegar tan solo a los 1,800.

La presa Cerro Prieto tiene una capacidad máxima de 300 Mm3, y actualmente su almacenamiento es de 49.3 Mm3, lo que la mantiene a un 16.42 por ciento de su capacidad máxima.