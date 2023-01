Se van sin nada estudiantes de prepas militarizadas

Aunque hicieron fila desde temprana hora para el trámite de la beca Benito Juárez, alumnos de preparatorias militarizadas no fueron atendidos

Por: Brian Jiménez

Enero 20, 2023, 8:06

La respuesta para los beneficiarios de la beca Benito Juarez otorgada por el Gobierno Federal a los alumnos de preparatoria, es negativa para los estudiantes de los colegios militarizados.



Padres de familia de todas las preparatorias se dieron cita en el Palacio Federal ubicado en Guadalupe para recibir la ayuda, sin embargo, para las preparatorias militarizadas, la respuesta fue 'no'.



Personal del lugar, refiere que no serán atendidos debido a que no aparecen en la lista, pero ellos mencionan que en días anteriores los citaron este 20 de enero a las 8:00 de la mañana.



Las listas, fueron actualizadas sin previo aviso y ahora el personal les explica cuando serán atendidos.



La raíz del problema es un error de comunicación. Los estudiantes se retiran sin nada.



Algunos acudieron desde García y realizaron fila desde las 4 de la mañana de este viernes.