Se tenía que decir y se dijo: Vienen dos nuevas rompepicos

Cómo se puede alguien atrever a criticar que ahora se vayan a construir dos presas rompepicos para Nuevo León si verdaderamente las necesitamos como ciudad para evitar tragedias.

El gobierno estatal confirmó que va a invertir 700 millones en una segunda cortina llamada Divisadero 14 kilómetros aguas arriba de la actual presa rompepicos y luego vendrá una segunda, el pico del águila, para así evitar inundaciones destructivas y terribles como la que tuvimos el año 2010 con el huracán Alex, acuérdese que en ese año ya estaba la rompepicos que ayudó a que la inundación no fuera peor y no murieran cientos o miles como con el Gilberto en el 88, pero aún así no evitó que con Alex se destruyeran Morones Prieto y Constitución.

Entonces la rompepicos no es suficiente, Monterrey está a merced de que llegue una tormenta y nos inunde o nos destruya las vialidades o peor aún, nos destruya casas y otras infraestructuras.

Si ahorita el gobierno tiene dinero pues que lo use, para esto es el gobierno. Esta administración tiene 140 mil millones de pesos, puede gastarlos ahora en buscar salvarnos de futuras inundaciones.

Como va a ser entonces que salgan voces que salgan a decir que no, que no está bien gastar en obras contra inundaciones cuando es época de sequía, nimodo de hacerla enmedio de fuertes lluvias cuando está bajando todo el escurrimiento de la Huasteca.

Se tenia que decir y se dijo.