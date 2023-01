Se tenía que decir y se dijo: Pide Samuel quitar cubrebocas

El gobernador reaccionó ante los cuestionamientos de las voces ciudadanas sobre el cubrebocas escolar: anticipó que ya le pidió al Consejo de Salud eliminarlo

Por: Luis Padua

Enero 11, 2023, 9:42

Las cosas como son: hizo bien Samuel García en escuchar a la sociedad en cuanto a las quejas por el cubrebocas en las escuelas, y anunciar ayer que pedirá al Consejo de Seguridad en Salud que ya se elimine la obligatoriedad en los planteles escolares.



La verdad es que la mayoría de los papás ya no ven ninguna necesidad de que sea obligatorio: mejor que cada mamá y papá decidan si se lo ponen o no a sus hijos, y es que en el aula es una verdadera monserga eso de la mascarilla.

Y bueno, para que la propia secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, dijera que “no estaba de acuerdo” con el cubrebocas, ¿así o más claro que había que quitarlo?



Pero eso no le resta mérito al anuncio: la verdad es un bálsamo observar que un gobernador sí escucha a la sociedad civil. No como “El Bronco”, que jamás escuchó a su gente y siempre hizo lo que quiso (Y por eso terminó como terminó, ¿a poco no?).