Se tenía que decir y se dijo: Obligados no funciona

Ante el decreto de la Secretaría de Salud estatal de usar mascarilla en espacios cerrados, López-Gatell afirma que imposiciones no son eficaces

Por: Luis Padua

Diciembre 14, 2022, 14:29

Imponer el cubrebocas no es una medida que funciona, sentenció ayer el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.



El funcionario aseguró que ordenar a los ciudadanos a volver a portar la mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados, tal como lo decidió la Secretaría de Salud de Nuevo León, no es una medida efectiva.



Y es que lo que se hace por la fuerza, expresó, resulta inútil e ineficaz.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que la medida tomada por la Secretaría de Salud estatal va en contra de la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no imponerle nada a la población.



El tema fue abordado ayer en la conferencia mañanera del Presidente, donde López-Gatell descartó que vayan a aplicar algo similar a nivel nacional.

Y es que el pasado lunes, la titular de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, anunció que desde ayer todos los recintos cerrados, como escuelas, universidades, centros comerciales, restaurantes, cines y demás, deben exigir el cubrebocas a quienes ingresen al lugar.

El anuncio fue recibido con extrañeza, pues las cifras actuales de la pandemia en el estado no justifican tal medida y en casi ninguna parte del mundo lo están haciendo.