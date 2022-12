Se tenía que decir y se dijo: ¡No te acabes Congreso!

Los diputados locales se fueron a sus vacaciones decembrinas con casi medio millón de pesos para cada uno entre sueldo, aguinaldo y bonos

Por: Luis Padua

Diciembre 22, 2022, 9:01

Así que digan muy tristes, los diputados no se irán a su periodo vacacional. Es cierto que no pudieron sacar su versión del presupuesto para darle más dinero a los municipios que era algo que ellos querían.



Y tampoco pudieron sacar muchas de sus iniciativas con el pleito que se traen con gobierno del estado, pero aunque a los alcaldes no les hayan podido dar más dinero, los legisladores locales no se fueron con las manos vacías a sus fiestas decembrinas pues cada uno de ellos recibió casi medio millón de pesos entre sueldo, aguinaldo y bonos.



Ahí le va el desglose: de sueldo mensual recibieron 83 mil pesos, agregue a eso el aguinaldo que les llega de dos meses o sea 166 mil pesos, además del bono de función legislativa que es de 180 mil pesos, dando un total de 430 mil pesos.



Y dijera usted ‘Lo ganan con el sudor de su frente, llevado la voz de la gente a la tribuna’, pero son contados los que hacen esa chamba bien hecha.