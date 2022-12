Se tenía que decir y se dijo: Imponen cubrebocas a lo chino

Pese a que el mundo ya desechó la mascarilla y su efectividad ha sido puesta en duda, Salud estatal impone de nuevo su uso obligatorio

Por: Luis Padua

Diciembre 13, 2022, 15:11

En un entorno que no justifica científicamente ni se compara con el nivel de olas anteriores, Nuevo León tomó una decisión dispar a lo que ocurre en Estados Unidos y el resto del mundo: ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en sitios cerrados.



Según datos de la misma Secretaría de Salud del estado, el promedio de defunciones y hospitalizaciones de los últimos 15 días son hasta 99% menores, que las registradas en los 15 días previos a los picos de las primera, segunda y tercera olas de la pandemia del Covid-19.



Además, la medida anunciada ayer por la Secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, se da en un contexto en el que incluso ya ni siquiera las aerolíneas de México y el mundo lo exigen, por lo que falta ver si la población está dispuesta a utilizarlo.



Y es que a nivel global, si acaso China es el único país que aplica la medida, pero no así otras naciones como Estados Unidos.



Además, en el escenario nacional, Nuevo León es de las entidades que tienen el más alto nivel de cobertura de vacunación en todos los grupos de población, incluidos los niños.



Antes esto, voces de activistas y médicos coincidieron en que se trata de una decisión que representa un retroceso que no ayuda en la recuperación de todas las actividades que se vieron afectadas por la pandemia.