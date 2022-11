Se tenía que decir y se dijo: Fiscal mide con distinta vara

Contra exfuncionarios 'Broncos' no avanza, pero el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, arma en 4 días carpeta de investigación contra Javier Navarro

Por: Luis Padua

Noviembre 23, 2022, 12:38

El fiscal Anticorrupción del estado de Nuevo León, Javier Garza y Garza, pareciera “medir con diferente vara” la justicia.



Esto porque a los exfuncionarios del ‘‘Bronco’’ no les ha podido o querido aplicar castigos, pese a que ya pasaron meses de que fueron denunciados penalmente por corrupción, y, en cambio, al secretario General de Gobierno actual, Javier Navarro, de la administración de Samuel García, le abrió ¡en cuatro días! una carpeta de investigación y ya hasta le pidió al Congreso quitarle el fuero.



Según la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, esto confirma el sesgo político con Garza y Garza que maneja esa Fiscalía, y corrobora que trabaja para sus “jefes” del PRI y PAN que “fueron quienes lo pusieron”.



Ayer, en el Congreso se dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Garza y Garza envío una petición de juicio de procedencia contra Navarro, a raíz de una denuncia en su contra que presentó el pasado jueves 17 de noviembre, el presidente del Congreso, Mauro Guerra, porque no ha publicado 65 decretos aprobados por el Poder Legislativo.



La declaratoria de procedencia busca quitarle el fuero al funcionario y “judicializar” su caso.



Pero a diferencia de este caso que Garza y Garza resolvió en cuatro días, contra los exfuncionarios de la administración de Jaime Rodríguez, ‘‘El Bronco’’, como Manuel González, María de los Ángeles Errisúriz, Manuel Vital y Roberto Russildi, quienes tienen denuncias más graves que las que enfrenta Navarro, como por ejemplo ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, no se ha logrado nada aún y las audiencias constantemente se ‘‘patean’’ para otro día.