Se tenía que decir y se dijo: ¡El tráfico está terrible!

En la urbe regia ya son más lo que se mueven en carro particular que en camión o Metro y eso complica la movilidad lo que a su vez genera una mayor carga vial

Por: Luis Padua

Enero 17, 2023, 8:39

Se ha dado cuenta de lo terrible que ya está el tráfico en Monterrey. Según algunas listas ya estamos en el top mundial de horas perdidas al día en traslados, incluso por encima de la Ciudad de México.



Y es que aquí a las horas pico se colapsa Constitución, Morones Prieto, Miguel Alemán, Carretera Nacional, Garza Sada, la avenida que usted diga.



Mientras que la opción de ir en camión es tardarse el doble o más que si uno se mueve en carro.



Usted estaría dispuesto a dejar su auto para irse más relajado en camión o Metro sin tener que estar con el estrés de manejar, seguro dirá que no, porque tal vez no sabe por dónde pasa el camión que necesita.



En Nuevo León se necesita que el transporte público sea cómodo, conveniente, eficiente y atractivo para que la gente deje su caro y diga ‘yo sí me voy en transporte público’.