Se suma Nuevo León a simulacro nacional de prevención

Dependencias de gobierno, empresas e instituciones educativas participan durante este miércoles en el simulacro nacional de prevención

Por: Brian Jiménez

Abril 19, 2023, 11:40

En punto de las 11 de la mañana de este miércoles, Nuevo León se sumó al Simulacro Nacional 2023, a fin de fomentar la Protección Civil en la entidad.

En esta ocasión, INFO7 acudió a las acciones que se llevaron a cabo en el Palacio de Gobierno, en el que participaron todos los empleados ante la simulación de un flamazo.

'Se evacuaron más de 146 personas con un tiempo de 3 minutos con 25 segundos. Es muy importante el estar haciendo este tipo de ejercicios por la hipótesis que sea; ya sea por algún sismo, cuestiones de conato de incendios, amenazas de bombas', señaló Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León.





Dijo que lo importante es que no haya lesionados y que los ciudadanos sepan actuar ante una eventualidad.

'No correr, no empujarse, no distraerse con el teléfono o tratar de tomar cosas personales. Una evacuación la estamos tomando real, lo más real posible para en caso que llegue a suceder, sabemos que hacer', subrayó.

Al inicio del simulacro, comenzó a sonar la alarma de incendio y con orden, los empleados salieron en filas y una vez instalados en la Explanada de los Héroes, cada quien se formó en el sitio que le corresponde, de acuerdo a su departamento.

Al inicio de las hileras, una persona tenía un cartel con el nombre del departamento al que corresponde.

Mientras que otros, pedían datos y contaban al personal para asegurarse de que todos estuvieran a salvo.

Al lugar arribaron de inmediato elementos de Protección Civil de Estado para realizar maniobras de combate a incendios y auxilio.

El tiempo de duración, fue de aproximadamente 20 minutos y hubo una gran respuesta.

'Dependencias estatales, federales, más de mil 622 inmuebles con más de 130 mil participantes', informó el titular de Protección Civil.

El próximo simulacro se llevará a cabo el 19 de septiembre.