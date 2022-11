Se reúne Adán Augusto con el gobernador Samuel García

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador Samuel García tuvieron una reunión privada en Monterrey para tratar el tema de del trasvase de agua a Tamaulipas y dialogar sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en la entidad.

Previo a su encuentro con el Edil, López afirmó que no habría disculpas por sus calificativos en contra del gobernador, ni los señalamientos hacia los regiomontanos.



Yo no se si el gobernador me quiera pedir disculpas, pero no hay lugar para eso”, mencionó el funcionario tras cuestionarle si buscaría expiar sus comentarios.