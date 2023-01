Se registra en Nuevo León boom de ninis; sube 34% el número

Números arrojan que en 2022 se contabilizaron 66,321 ninis en Nuevo León, y eso resulta un 33.5% más (16,653 personas) por encima de las 49,668 en el 2020

Por: Brenda Garza

Enero 13, 2023, 6:58

En Nuevo León se registra un boom de ninis; es decir, jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian, ni trabajan y no tienen una intención o incentivo para hacerlo.



Según datos del Inegi, en el último par de años el fenómeno de los ninis se ha desatado de forma importante influenciado por la pandemia derivada del Covid-19, provocando un incremento de cerca de 20,000 personas en esa condición.



Los números arrojan que en 2022 se contabilizaron 66,321 ninis en Nuevo León, y eso resulta un 33.5% más (16,653 personas) por encima de las 49,668 que se registraron en 2020.



En entrevista, Ernesto Aguayo, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), explicó el avance que ha tenido este tema.



“En 2010, los ninis eran el 3.7% de la población, de jóvenes de entre 15 y 29 años; en enero-marzo de 2020, antes de la pandemia, teníamos en Nuevo León 49,668 ninis, un 3.6% de esa población de esas edad, y no nos referimos a amas de casa ni gente que está buscando trabajo, son únicamente personas de esas edades, que no están buscando trabajo, que no trabajan, que no estudian y tampoco realizan ninguna otra actividad productiva para la sociedad, y no lo hacen porque no tienen incentivos para hacerlo”, detalló.



Agregó que dentro de este contexto, Nuevo León tiene su dinámica particular ya que “es una industria terciaria con el sector servicios, el cual fue uno de los más golpeados, se vio en restaurantes, hoteles, escuelas, todos ellos bajaron la actividad económica y ¿quiénes trabajan en el sector servicios?, pues lo jóvenes”.



El catedrático además reconoció que lo que ocurre en el estado va de la mano con el panorama nacional, en donde el número de ninis también se incrementó 1.3%, al pasar de 1.43 a 1.45 millones de ninis, de 2020 a 2022.



“En todo México, en 2010 había 1 millón 025,000 ninis y representaban al 3.6% de la población de jóvenes de entre 15 y 29 años”, subrayó.



Los jóvenes salieron del mercado laboral con la pandemia, perdieron sus trabajos y no buscaron rápidamente otro empleo, lo cual sí ocurrió con los más adultos, puntualizó Aguayo.

¿Qué es un nini?

Un nini es un joven que ha perdido la esperanza en su entorno económico y social; no estudia porque no cree que estudiando va a mejorar su situación y no trabaja porque piensa que los salarios que le ofrecen no son suficientes para llevar una vida digna y tampoco cree que haciendo carrera laboral va a mejorar su situación en el futuro.

La decisión de los ninis de no asumir un rol funcional de trabajo, estudio o responsabilidad social en su comunidad, o familiar en su hogar, no es exclusivamente producto de sus preferencias, sino también de las condiciones económicas y sociales que los rodean.





Con información de elhorizonte.mx