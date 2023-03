Se reducirá de 7 a 4 festivales en Fundidora durante 2023

Para este 2023 solamente se realizarán cuatro festivales musicales en las instalaciones del Parque Fundidora, aunque esto no afectará los ingresos del espacio

Por: Rosalinda Tovar

Marzo 28, 2023, 14:20

Tal y como ocurrió el año pasado, Parque Fundidora reducirá una vez más el número de festivales que se realizan el recinto, y pasarán de siete a cuatro durante 2023.

En entrevista para Azteca Noreste, el presidente del Consejo de Administración del Parque, Bernardo Bichara, señaló que el espacio se encuentra en una nueva era en beneficio de la ciudadanía.

“Había 25 eventos en 2019, lo bajamos a siete en 2022, solamente cuatro este año.

Y la razón es porque, queremos que el Parque sea Parque y que no esté invadido todo el año por montajes y escenarios, a mí me llena de orgullo el poder decir que son sólo cuatro eventos”, destacó Bichara.

Respecto a si la disminución no afecta los ingresos del recinto, explicó que no, ya que el espacio no depende completamente de dichos festivales.

“Por el contrario, Parque Fundidora está recibiendo en este 2022 su récord histórico de ingresos, porque el parque no nada más depende de los ingresos de festivales, también tiene estacionamientos, áreas comerciales que explota, las naves, taquillas, etcétera”, afirmó el presidente del Consejo.

Precisó que a la fecha se han hecho diferentes inversiones que permitirán ofrecer un espacio público de calidad a los nuevoleoneses.

“Ya se hizo una inversión de toda la fase Palacio de Gobierno ya se entregó hace unas semanas la Macro, aparte de estar renovada, se liberó el ambulantaje.

“En Santa Lucía se limpió el agua, el agua está transparente, se hicieron grandes inversiones para las bombas; y en Fundidora, se hizo una inversión histórica, se renovó la pista, las iluminaciones, sistemas eléctricos, lagos, los baños, las cámaras de seguridad”, enlistó Bichara.

Cabe mencionar que el año pasado los eventos que se realizaron fueron: Pa’l Norte, Machaca, Live Out, Flow, Power Fest Beyond y Nortex, de los que en 2023, se llevarán a cabo sólo los primeros cuatro citados.