Se presenta de nuevo fila en Infonavit para cambiar crédito

Ciudadanos acudieron desde temprana hora a las oficinas del Infonavit para tratar de cambiar su crédito de veces salario mínimo a pesos

Por: David Cázares

Enero 02, 2023, 11:35

La ampliación del plazo para cambiar los créditos Infonavit de veces salario mínimo a pesos, provocó largas filas desde temprana hora en las instalaciones del organismo en Monterrey.



Minutos antes de las 6:00 de la mañana los primeros en llegar comenzaron a formarse, pese a que la atención estaba programada iniciar hasta dos horas y media después.



'Dijimos 'vamos a hacer el trámite porque si no, no vamos a alcanzar'; ahorita hay poca fila porque la semana pasada había más', platicó Nancy Reyes.



Para poder realizar la modificación, los trabajadores incluso tuvieron que pedir permiso para faltar a sus labores.



'Salimos bien temprano desde Pesquería; lo intenté tantos días por internet y no pudo y mejor decidí venir', compartió Manuel Santiago.



Y es que desde la semana pasada se registraron reportes sobre dificultades a la hora de hacer el trámite en línea.



'Se intentó pero estuvo bien saturado en internet y se batalla bastante, lo bueno es que dieron más opción de más tiempo', dijo Ana María Navarrete.



Fue el domingo cuando el Infonavit anunció que ampliará hasta el 10 de enero la fecha límite para tramitar la modificación en el financiamiento, esto, derivado de la alta demanda registrada durante el fin de semana.