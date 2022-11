Se mantiene Salud en alerta ante consumo de fentanilo

Informa la Secretaría de Salud que no no existen casos de abuso de esta droga como medicamento en Nuevo León, pero se mantienen en vigilancia

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 17, 2022, 14:10

Aún y cuando en días pasados se han hecho decomisos importantes en pastillas de fentanilo, la Secretaría de Salud informó que no no existen casos de abuso de esta droga como medicamento en Nuevo León.



Así lo dio a conocer la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Lilia García Rodríguez, quien explicó en rueda de prensa los efectos que produce y porqué el consumo de este anestésico es un riesgo para la salud pública.



“Este fármaco produce una adicción bastante fuerte, usarlo sin una indicación médica y sin un destete -que es cuando quitamos un medicamento de forma paulatina-, puede ocasionar la adicción de este medicamento y con ello pues lograr que el paciente tenga la dificultad para destetarlo, entonces es importante mencionar que una sobredosis de este fármaco va a causar la muerte, invariablemente”, señaló la funcionaria.



García Rodríguez reconoció que en el país y en la entidad existe un mercado ilegal, por lo que dijo que las autoridades se mantienen alerta a través de los 28 Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) .



“Sabemos que ya hay un mercado ilegal de fentanilo que pone en riesgo a la calidad de la manufactura, porque pues no es un producto que sea realmente avalado o supervisado por Cofepris, sino realmente son laboratorios que lo están produciendo.



“Ahí es donde aparte también si ya era malo esto lo hace peor; entonces eso es en relación al fentanilo y bueno, pues hay que estar alertas”, concluyó la funcionaria.