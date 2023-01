Se enoja al no poder mover una cama y golpea a su papá

El hombre fue detenido luego de que su padre solicitó el apoyo de la Policía de Monterrey tras ser agredido, en un domicilio de la colonia Mirador de las Mitras

Por: Marcial Pasarón

Enero 11, 2023, 8:16

Enojado porque no pudo mover una cama, un hombre desquitó su coraje atacando a su papá de 77 años de edad.



Los hechos fueron reportados en el domicilio ubicado en la colonia Mirador de las Mitras, en Monterrey.



El detenido fue identificado como Néstor Alejandro, de 42 años de edad.



La detención del presunto responsable se llevó a cabo minutos después de que el afectado pidió apoyo a las autoridades.



De acuerdo a las primeras pesquisas, la agresión se derivó luego de que el agresor intentó mover una cama.



Al no no poder hacerlo, se molestó y descargó su coraje contra su padre, quien se había ofrecido a ayudarle



El inculpado fue trasladado a las instalaciones de esa corporación y puesto a disposición del Ministerio Público.