Se disparan los precios del arroz y el frijol

Tras un recorrido por un Mercado de Abastos, constatamos que los precios del frijol y el arroz están por los cielos.

El kilo de arroz actualmente se cotiza en 22 pesos el kilo, mientras que el año pasado, se vendía en 18 pesos, lo que significa un aumento del 22%.

Por su parte, el frijol ha tenido un gran despegue, el más barato es el denominado “pinto”, y el kilo cuesta 33 pesos, sin embargo, el año pasado se encontraba en 25. Esto representa un aumento del 32%.

Y el más caro es el “peruano”, que hoy en día tiene un valor de 55 pesos el kilo, cuando el año pasado era ofertado en 48 pesos, que suma un incremento del 15%.

Y los regios, se encuentran en serios aprietos

“Es que todo está aumentando ahorita, pero estamos estirando el dinero todo lo que podamos pues así andamos y es lo básico: frijoles y arroz”, dijo doña Luz.

Las amas de casa, sostienen que ahora llevar estos dos alimentos básicos dentro de su lista de super, es una decisión complicada.

“No, pues bien alto … pues me afecta y no porque nos estamos muy impuestos a comer frijol, pero el arroz sí, … pues es que ha ido subiendo, subiendo, subiendo y no tiene límites; a veces lo encuentras en $17, a veces en $23, a veces en $25, ya no es lo mismo. El dinero no rinde igual”, declaró la señora Carmen.

Las quejas de los compradores, no pararon.

“Ay, pues bastante, bastante alza que han tenido todas las cosas”, exclamó doña Elvira.

Y por la alzas, las canastas de los usuarios cada vez se ven más vacías.

