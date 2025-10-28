Scooters abandonados en la vía pública llaman la atención

Varias unidades aparecieron solas en calles del primer cuadro de la ciudad, lo que despertó sospechas entre vecinos pero, el municipio ya aclaró la situación.

Vecinos y transeúntes del Centro de Monterrey reportaron la presencia de varios scooters eléctricos presuntamente abandonados en la vía pública, especialmente en las calles Hidalgo y Martín de Zavala.

Las imágenes mostraban al menos cuatro patines dejados sobre banquetas y avenidas, lo que generó dudas sobre si estaban correctamente estacionados o representaban un riesgo para peatones.

Ante los reportes ciudadanos, autoridades municipales informaron que los scooters se encuentran dentro de las zonas permitidas por el acuerdo con la empresa Lime, responsable de su operación en la ciudad.

El municipio precisó que estos vehículos pueden permanecer en banquetas y espacios designados dentro del primer cuadro, siempre que no obstruyan el paso peatonal ni vial.