Sancionarían a hotel donde se intoxicaron invitados a boda

Más de 200 invitados a una boda celebrada el pasado fin de semana en un hotel del Centro de Monterrey, resultaron intoxicados, por lo cual se analizan sanciones

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 01, 2022, 12:29

Aunque evadió profundizar en la irregularidades en el hotel donde resultaron intoxicados los invitados de una boda, la Secretaría de Salud indicó que se detectaron diferentes anomalías, por lo que se realizan análisis para determinar las causas que provocaron la infección masiva.



En la rueda de prensa “Nuevo León Informa”, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, dijo que las sanciones que se podrían aplicar aún no se definen, ya que esperarán a tener los resultados de la revisión al recinto.



“Se encontraron diferentes anomalías, se tomaron muestras que todavía se están analizando de superficies de alimentos, de agua y estamos todavía en esperar los resultados.



“En el caso de las sanciones, pues no tengo el dato preciso porque dependerá de lo que reporten los resultados o los análisis bacteriológicos y y que puedan identificar la causa de el posible brote que se presenta”, expresó la funcionaria.



Añadió que tanto el personal del hotel como la dependencia están trabajando en las medidas de prevención que debe cumplir el establecimiento como el resto de otros sitios similares, para evitar riesgos de presentar infecciones como la que se presentó en dicho hotel.



“Le estamos dando el seguimiento al caso y estamos en coordinación con la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario para ver cuáles son las medidas que apliquen”, subrayó Marroquín.



Pese a que no abundó sobre las anomalías, mencionó que la Secretaría de Salud regularmente vigila temas de higiene, tabaco, prevención de enfermedades, sistema de agua y refrigeración de los establecimientos.



El evento se realizó el sábado, en la que casi todos los invitados que fueron 250 resultaron intoxicados, incluidos los novios.