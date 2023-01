Samuel va contra culpables de errores en Línea 2 del Metro

Tras revelar que la Línea 2 del Metro tendrá que ‘reconstruirse’ por errores de diseño en los capiteles, el gobernador Samuel García, anunció que se demandará mediante la vía penal a ex funcionarios, consorcios que avalaron y construyeron este proyecto.

Después de un evento en una industria de Santa Catarina, Samuel García, comentó que definitivamente los daños que actualmente tiene la Línea 2 del metro tendrán consecuencias penales y que los implicados en esos errores pagarán penalmente.

Además, dijo que todos los responsables implicados serán sancionados

Asimismo, comentó que no importa el tiempo que vaya a tomar buscar la justicia ante este daño

'No me preocupo por los plazos, lo que me está ocupando ahorita es que esté todo bien amarrado porque luego ya con argucias se vayan a zafar del broncón que nos dejaron esos consorcios que construyeron la Línea 2'.