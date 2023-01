Samuel García propone eliminar cubrebocas en escuelas

Tras el llamado hecho por los padres de familia a dejar el cubrebocas opcional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García planteó al Comité de Seguridad en Salud eliminar el uso obligatorio en las escuelas.



En un video, el mandatario dijo que la propuesta se someterá a análisis este jueves, día en el que se definirá si permanece o se quita la medida de los planteles de educación básica.

“Atendiendo a sus comentarios le he propuesto el día de hoy al consejo que sesione el jueves en el que propongo que se quite el cubrebocas escolar, así que les pido paciencia', dijo.

“Si hay evidencia suficiente de que ya no se requiere, ya el Poder Ejecutivo mandó una propuesta al Comité de Salud y le he pedio a la secretaria de Salud, Alma Rosa que me ayude a empujar la propuesta y espero que prospere y el mismo jueves se quitaría la medida”, expresó García.