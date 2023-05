Samuel García no dará recursos a ciegas a alcaldes

Respecto a los alcaldes que en su mayoría son del PRI y PAN y que aseguran que el Estado ha incumplido con la entrega de recursos mensuales de la bolsa de 2 mil 500 millones de pesos, el gobernador Samuel García, refirió que nunca le pareció que los diputados metieran una tabla para el pago sea únicamente a alcaldes rojos y azules.

'Cuando yo mandé el presupuesto destine un fondo para todos los alcaldes ... entonces a mí nunca me pareció que los diputados a escondidas metieran una tabla para que el pago sea únicamente PRI y PAN, yo no puedo como gobernador discriminar a los demás alcaldes porque no son PRI y PAN', expresó.

Y aunque le parece que la tabla es ilegal e inconstitucional, declaró que está dispuesto a destinar recursos siempre y cuando envíen proyectos.

'Pero no me mandan proyectos y quieren que les aviente la lana a ciegas y yo ya tengo muchos casos de corrupción de factureras, de líderes del PRI y del PAN que van y piden moches a cambio de protección en la Fiscalía, a cambio de protección en las cuentas, entonces es una tabla ilegal, es una tabla que discrimina', sostuvo.

Y puso como ejemplo a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz con el C5.

'Pero no me pidan que les mande a ciegas un cheque en blanco y que me digan; naranjas, verdes y otros colores no', dijo.