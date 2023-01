Samuel García anuncia reconstrucción de la línea 2 del metro

El Gobernador de Nuevo León recalcó que la línea 2 solo padece de un problema de diseño, por lo que solo requiere de atención profunda.

Tras realizar trabajos de supervisión a las obras de mantenimiento de la línea 1 del Metro, Samuel García, anunció un dictamen final de la Línea 2, la cual, dijo, será reconstruida debido a los problemas de diseño que presenta.

En la supervisión de la obra estuvo acompañado del Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y del director de Metrorrey, Abraham Vargas.

Para esta obra se invertirá cerca de 12 millones de pesos.

Además dijo que le darán prioridad a la reconstrucción pues la estación Universidad es necesitada por todos los jóvenes que acuden a la UANL.

Cuando la línea 2 fue cerrada, en diciembre, el Gobernador mencionó que si iba a haber una denuncia contra los trabajos mal hechos en la línea, sin embargo en el evento no hizo ninguna referencia hacia esa situación.

El director de Metrorrey, Abraham Vargas informó que se tiene un avance físico del 45 por ciento de la rehabilitación de las columnas de la Línea 1 del Metro, que estiman concluir en febrero de este año.

Durante su mensaje también el Gobernador dio a conocer que se alista el mejoramiento y embellecimiento del Río Santa Catarina.

“Le he pedido a todo el equipo que tiene que ver con Infraestructura que me hagan un plan para reconstruir, embellecer y hacer un espacio público en las áreas del lecho donde no se afecte el cauce”, refirió.