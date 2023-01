Samuel anuncia proyecto regeneración del Río Santa Catarina

El mandatario estatal dio a conocer que buscará la creación de un fondo para remodelar y embellecer el río, para recibir el Mundial de fútbol en el 2026.

Por: Devany Gámez

Enero 04, 2023, 20:58

Durante su mensaje en la supervisión de la obra de Metrorrey, el Gobernador dió a conocer que se alista el mejoramiento y embellecimiento del Río Santa Catarina.

Asimismo, mencionó que esta planeando la remodelación del Río desde el Parque La Huasteca hasta la avenida Israel Cavazos en Guadalupe, con el fin de embellecer para recibir a todos los que vengan a turistear por la Copa de Futbol.

Aseguró que es importante que los ciudadanos tengan un lugar recreativo donde convivir, aprovechando ese tramo que esta lleno de maleza.

“Le he pedido a todo el equipo que tiene que ver con Infraestructura que me hagan un plan para reconstruir, embellecer y hacer un espacio público en las áreas del lecho donde no se afecte el cauce”, refirió.

El mismo se comprometió a crear un fondo para que se pueda utilizar y así el proyecto entre en marcha.

“Me voy a encargar de hacer un fondo, luego vemos qué nombre le ponemos, Fondo Copa 26 o Fondo Río, fregón a 4 años para que desde el aeropuerto hasta La Huasteca remodelemos y embellezcamos todo alrededor del Río”, dijo.

Comentó que es muy importante utilizar esta área que no está siendo aprovechada ya que actualmente se encuentra llena de maleza, piedras y grafitti.

'Con la Copa del Mundo van a venir millones de personas de todo el mundo a derramar económicamente a Nuevo León y les digo muy sincero, no quiero que vean esto', expresó.

Es un proyecto con una buena intención ya que además de hacer ver más ‘bonito’ a Nuevo León, será aprovechado por miles de personas para hacer ejercicio o bien cómo centro recreativo, sin embargo, tras los diferentes huracanes que han causado notables daños en el Río Santa Catarina, en un futuro si llegara a haber un desastre natural derribaría todo el proyecto.

El anterior gobernador, Jaime Rodríguez Calderón también propuso un proyecto para remodelar el Río Santa Catarina con la intención de construir espacios deportivos.

Pero al parecer después de no plantear bien el proyecto y sobre todo por no haber sido aprobado debido a los anteriores huracanes no fue posible hacer la construcción.

Samuel García, actual gobernador del estado, se ve muy animado a hacer el proyecto y en el evento junto a Cristina Díaz anunció que esto beneficiaría mucho al turismo del estado.

'Nuevo León actualmente es un centro turístico empresarial, médico y recreativo', mencionó.

Este proyecto aún no está aprobado pero el ya hizo anuncio de el en su último evento.