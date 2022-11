Samuel advierte que Adrián no será Fiscal de Nuevo León

Molesto, el gobernador Samuel García cuestionó a los diputados del Congreso de Nuevo León por atreverse a ponerle enfrente a su rival, Adrián de la Garza, para que ocupe la Fiscalía de Justicia, y les advirtió que lo vetará y que no llegará.

El mandatario estatal recordó lo sucedido en campaña electoral, cuando De la Garza Santos y él fueron adversarios.

'Y que me diga el Congreso: 'Compadre, te toca jalar con él, pues no, señores; no lo admito... Se los digo con todo respeto: no va a pasar, se va a vetar', aseveró.