Samantha tiene el arte circense ardiendo en su sangre

A veces, nuestra pasión llega tarde o temprano, para Samantha, su amor al arte circense llegó hace más de una década.

'Empecé desde niña, me atrajo mucho el circo, los payasos y decidí entrar a un grupo de payasos alrededor de 2012, estaban muy de moda los ballets de payasos en las fiestas, a partir de ahí, entré a un grupo y aprendí a malabar con aros, pelotas, clavas, que fue en lo que me enfoqué.

De ahí me gustó, lo aprendí, ahí me quedé y me encantó. Wow, uno entra en un trance muy bonito', dijo Samantha.