Sale a hacer ejercicio y se topa con oso frente a su casa

Habitante de la colonia Lomas de Satélite, al sur de Monterrey, logró captar a un oso bajando por la calle donde se ubica su casa, durante esta mañana de jueves

Por: Brian Jiménez

Noviembre 24, 2022, 8:44

Mientras se disponía a hacer ejercicio, un vecino de la colonia Lomas de Satélite en el municipio de Monterrey, realizó el avistamiento de un oso.



Ante esto, el hombre decidió subir a su automóvil y grabar la acción.



En las imágenes se puede apreciar al animal de gran tamaño y en color negro, caminar tranquilamente por la calle de la mencionada colonia, quizá en busca de comida.



Recordemos que Nuevo León es una 'tierra de osos' por lo que debemos aprender a coexistir con ellos.



En tanto, Protección Civil de Nuevo León recomienda; no acercarse, mantener la calma, evitar alimentarlo, no tomar fotografías y no arrojar piedras u objetos que pudieran molestarlo o lastimarlo.



En caso de observar un oso transitando por un calle, avenida o ingresando a un lugar público, es fundamental llamar de inmediato inmediato al 911 para salvaguardar la integridad de la población y de esta especie en peligro de extinción.