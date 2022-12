Rompe límite nacional e internacional la contaminación regia

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente reporta una baja en el año, aire sucio supera normas internacionales que establece la Organización Mundial de la Salud

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 01, 2022, 7:37

Si bien la toxicidad del aire en la urbe regia ha disminuido frente al año pasado, la baja ha sido muy poca, ya que de acuerdo con datos del estado, las concentraciones de partículas PM2.5 y PM10, que son los contaminantes más comunes en la urbe regia, bajaron sólo entre 1% y 2.5 por ciento entre 2021 y 2022.



Sin embargo, están casi 300% por arriba de lo que permite la OMS y hasta 95% de lo autorizado por Semarnat.



Lo peor de todo, según expertos como la directora del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCAM), Selene Martínez, es que esta situación no va a mejorar debido a que el frío acrecentará la inversión térmica y se pronostican lluvias por debajo de lo normal lo cual no ayuda a disipar la contaminación.



“Digamos que sí va a estar complicado el año, porque justo la Organización Meteorológica Mundial ya dio un aviso de que el fenómeno de la niña va a prevalecer, entonces probablemente tengamos meses secos y no con muchas lluvias y esto va a provocar que sean meses también difíciles para la calidad del aire, porque va a haber una mayor suspensión de partículas”, indicó Martínez.



Según la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, del 1 de enero al 23 de noviembre del 2021, se registraron, en promedio, 59.29 microgramos por metro cúbico ( μg/m³) de partículas PM10 en la zona metropolitana, mientras que en el mismo periodo de este 2022 fueron 58.79 μg/ m³, es decir una disminución de 1 por ciento.



En tanto, de partículas PM2.5, que son incluso más peligrosas porque llegan con más facilidad a los pulmones, se registraron en dicho periodo del 2021, 20.01 μg/m³, mientras que en el del 2022 fueron 19.52 μg/ m³, que son 2.5% menos.



Pero dichas concentraciones están muy por encima de las normas antes referidas. Y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para el caso de PM10 no se excedan 15 μg/ m³, por lo que los 58.79 están 292% arriba.



En el caso de las PM2.5, la OMS permite cinco μg/ m³, por lo que las 19.52 que se registran hasta el momento están 290% arriba. En tanto, y a pesar de que su límite es más holgado, las concentraciones también sobrepasan por mucho lo que indica la Norma de Salud Ambiental (NSA) de la Semarnat.

