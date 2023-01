Roban dron a niño que recibió de regalo en Escobedo

La madre del menor denunció en redes sociales a las personas que se llevaron el dron que su hijo recibió como regalo en Navidad

Por: Renata Medina

Enero 02, 2023, 12:00

Personajes como 'El Grinch' también existen en la vida real y prueba de ello es una persona que se robó el regalo de un niño en el municipio de Escobedo.



Los hechos que se registraron por la avenida Pinos fueron denunciados por la madre del menor en redes sociales para intentar recuperar el dron que le regaló a su hijo en Navidad.



Elizabeth Cardona hizo la denuncia el pasado jueves 29 de diciembre del año pasado en diversos grupos de Facebook.



'Al carro Sentra azul rey que se llevó un Dron a la altura de la gasolinera de los pinos favor de regresar, ya que solo en lo que corrimos por él, se bajaron y se lo llevaron es regalo de mi hijo de navidad', escribió la mujer en su denuncia pública.



Los usuarios reaccionaron con indignación a la publicación y criticaron a las personas que se llevaron el juguete de un niño y aseguraron que sin control no les va a funcionar, haciendo solo la 'maldad'.



Otros más aconsejaron a la madre de familia que revisara si había cámaras de seguridad cerca que pudieran haber captado las placas del vehículo.



Sin embargo, la mujer al parecer se resignó a no recuperar el juguete de su hijo quien se quedó triste por haberlo perdido y envío el siguiente mensaje:



'Gracias dudo mucho que se recupere, pero solo nos queda ver que no hay tanta gente con empatía para estas situaciones, pero no por unos seremos así a seguir echarle ganas', se lee en parte del mensaje que publicó en redes.