Revisa comité expedientes de aspirantes a Fiscalía General

This browser does not support the video element.

El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción se reunió ayer para analizar la papelería de los 65 aspirantes a ocupar la Fiscalía General

Por: David Cázares

Octubre 31, 2022, 7:24

Tras el cierre de registro de aspirantes a encabezar la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se reunió ayer para iniciar el análisis de la papelería de los 65 postulantes.



La encerrona comenzó a las 14:40 horas en el décimo piso del Congreso, se contempla que para el día de hoy continúe la revisión de los documentos entregados por los aspirantes a fiscal.



“Hay unas bases que salieron en la convocatoria que requieren determinada papelería, estamos cotejando quiénes traen esos documentos y quiénes no; y aquellos que no, se les dará aviso para que cumplan con ellos en el término correspondiente”, explicó Enrique David Ogaz, presidente del comité.



Se espera que aquellos aspirantes a fiscal que no entregaron la documentación necesaria sean notificados este lunes, y que así puedan recabarla en un plazo de uno a dos días, según explicó Ogaz.



Posteriormente, el comité avanzará con la calendarización de los siguientes pasos en el procedimiento para seleccionar a los integrantes del SEA, entre ellos al nuevo fiscal.



El viernes 28 de octubre, la Oficialía Mayor del Congreso Local, a través de la Oficialía de Partes, dio por concluida la lista para quienes buscan la titularidad del órgano autónomo.



De acuerdo con lo que señala la convocatoria, después de dicho cierre, el comité tiene la tarea de revisar la documentación en un plazo no mayor a tres días naturales, y si se advierte de algún error u omisión de alguno de los expedientes se le concederá un término de dos días hábiles a partir de ser notificado para que dé cumplimiento; si no lo completa, se desechará su solicitud.



Posteriormente, agotados los plazos, se dará un plazo no mayor de cinco días naturales para verificar que los aspirantes a los que se hicieron prevenciones y enseguida realizar el análisis de los candidatos y evaluación de los mismos mediante una entrevista.

Participan funcionarios en activo y exprocurador

Dentro de los aspirantes a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, destacan funcionarios en activo, así como un exprocurador e incluso el actual fiscal, Pedro Arce.



Tras concluir el cierre de registro el pasado viernes, el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción analizará los 65 perfiles de los candidatos que entregaron su documentación para el cargo de fiscal.



De esos aspirantes sobresalen el exprocurador Adrián de la Garza; el fiscal actual, Pedro Arce (asumió el cargo como interino tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez); la fiscal en Feminicidios, Griselda Núñez, y el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Alejandro Cantú Montes.



También están Carlos Mendoza Cano, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE) y procurador fiscal de Tesorería; Lorena Aidheé Treviño, coordinadora de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE); Carlos Manuel Cuevas, encargado de Despacho de la UIFE; Roberto Gallardo Galindo, director jurídico de la oficina del secretario de Economía; Rogelio Lozano de León, quien fue secretario de Seguridad Pública y exdirector de la Policía de San Pedro.



Asimismo, se apuntaron Juan Manuel Duarte, exdiputado federal del PAN; Miguel Ángel Rivera, exdirector de la AEI; así como Genaro García, exsecretario de Ayuntamiento de Monterrey.



También se inscribieron el activista Luis Gerardo Treviño, quien fue consejero del Instituto de Defensoría Pública; Alberto Palomino, exdirector de Administración del Club Tigres y maestro de la Facultad de Derecho de la UANL; así como el exdelegado de la Procuraduría General de la República en Tamaulipas, Federico González Scott.

Con información de elhorizonte.mx