Revelan porcentaje de población sin apoyo social

Expertos llaman a las autoridades a mejorar las políticas públicas de protección social para poder diseñar estrategias que eviten el rezago en la población

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 18, 2022, 9:49

Dentro del Foro: La Pobreza en Nuevo León: ¿Cómo hacerle?, realizado por Azteca Noreste, Edgar Martínez, especialista en evaluación de políticas públicas, indicó que entre el 30% y 40% de la población en el estado está sin protección social.



“Casi la mitad de la población presenta rezago educativo, o incluso cuatro de cada 10 no tienen seguridad social, ¿cómo hacerle frente justamente a esta problemática de esta magnitud de discapacidad? Cuando no tienes ese empleo formal, esa seguridad social que te pueda dar la protección, qué te pueda dar justo esa cobertura cuando la necesitas”, subrayó el experto.



Además, dentro de este espacio de análisis, los expertos resaltaron la importancia de la inclusión dentro de la Nueva Ruta en el combate a la pobreza, pues coincidieron en que se debe conocer las razones por las que las personas son excluidas para poder diseñar estrategias que eviten que sigan siendo discriminados.



En ese sentido, Ana Fernanda Hierro, directora del Consejo Nuevo León, destacó que en un estudio hecho por la organización se detectó que en la entidad se discrimina 2.5 veces más que en el resto del país por el tono de piel, y lo peor, es que esto influye en el acceso a las oportunidades.

“Por eso es importante porque hasta una cosa, cómo con qué piel naciste, que tú no lo decidiste, qué no tuviste nada que ver con eso, no influye en tu capacidad mental, en tu trato a las personas, si termina afectándote a ti de regreso.



“Entonces es muy importante ver cómo hay condiciones que oprimen, que excluyen y que implican malas condiciones en la calidad de vida”, expresó Hierro.

Por su parte, Cinthya Caamal Olvera, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UANL, dijo que para conocer las necesidades de estos grupos se tiene que hacer labor de campo, pues la realidad es que todos somos diferentes, un ejemplo de ello es que en el estado existen 800,000 personas con alguna discapacidad.

“Estos grupos, históricamente discriminados, es lo que nos dicen ‘no me digas que yo necesito esto cuando necesito esto otro’, entonces desde esa visión es cómo están operando estos programas”, resaltó Caamal.



Una de las estrategias, señaló Enrique Gómez-Junco Blanq-Cazaux, presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, es la creación de un padrón único entre las asociaciones, donde el estado se va a asegurar que los programas sean eficientes.



“Estamos saliendo con un ejército a hacer estas evaluaciones para saber georreferenciar y llevar un control de dónde está cada una de estas personas que verdaderamente necesitan esta ayuda”, finalizó el presidente del Banco de Alimentos.

