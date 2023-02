Revelan imágenes del rescate de 14 cuerpos en Pesquería

Nuevamente la búsqueda del sueño americano que un grupo de migrantes originarios de Guatemala trató de acariciar dió un vuelco trágico.

Ayer fueron localizados 14 personas la mayoría migrantes, quienes presuntamente fallecieron ahogados al volcar la camioneta sobre una acequia en la comunidad de Santa María La Floreña en el municipio de Pesquería.

Cinco cuerpos ya fueron Identificado al corroborarse que son originarios de Guatemala y el sexto occiso sería un hombre originario de Nuevo León, al parecer el conductor de la camioneta.

Aunque la Fiscalía de Justicia de Nuevo León indaga este hecho como un posible accidente, la indagatoria continúa en proceso.

Las imágenes del rescate de los 14 cuerpos resultan perturbadoras por la forma en que fallecieron.

Algunas fotografías detallan que que ocho personas viajaban en la doble cabina de una camioneta Silverado modelo 2013 color blanco donde se muestran los cuerpos de las víctimas amontonados en el interior al ser extraída la unidad del canal de agua.

Pero según una fuente allegada al caso, las otras seis personas viajaban ocultos en la caja de una camioneta, la cual está cubierta por una tapa de protección en color negro que también fue localizada por los peritos en el lugar.

'Probablemente no pudieron ya salir porque las puertas no se pudieron abrir por el peso del agua cuando cae al río, el marco de las puertas está dañado y no lograron abrirlas y se ahogaron' reveló un informante.