Revela Creel que dialogó con Samuel por bloque opositor

Santiago Creel y Samuel García tuvieron una reunión en donde compartieron puntos de vista de cara a la contienda electoral del 2024

Por: David Cázares

Noviembre 01, 2022, 15:09

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reveló que durante su reunión con el gobernador Samuel García dialogaron sobre la posibilidad de consolidar un bloque opositor de diversos partidos con miras a las elecciones presidenciales de 2024.



El legislador panista fue recibido por el titular del Ejecutivo estatal el lunes por la noche.



'Dialogamos por supuesto con miras al 2024 de cómo poder encontrar los caminos, la ecuación, para poder lograr un gran polo opositor que nos una a todos y que podamos ratificar esos 23 millones de votos.



'Simplemente fue un intercambio de ideas, yo no iba con ninguna intención de plantearle algo concreto, solo dialogar', dijo Creel.



En ese sentido, agregó que aunque no tiene interés en inmiscuirse en temas locales, reveló que sí ha sostenido encuentros con fuerzas políticas de la entidad para construir la coalición opositora que plantea.



'Tratamos los posibles acercamientos a nivel nacional, no tratamos ningún tema local, eso lo dejo yo para los interruptores locales pero sí he estado conversando con los distintos dirigentes de Movimiento Ciudadano y quiero seguir haciéndolo a lo largo de la próximas semanas', destacó el diputado.



Por otro lado, dijo que también le mostró al mandatario estatal la postura del PAN para rechazar la iniciativa de extender la presencia del Ejército en las calles.



'Tratamos fundamentalmente los temas de orden nacional; tema de seguridad, le fui yo a explicar cual fue nuestro razonamiento y por qué votamos en contra de la prórroga de las Fuerzas Armadas', finalizó.