Retienen cajeros saldo a beneficiarios de pensión

Adultos mayores denunciaron problemas para cobrar su pensión del Bienestar en cajeros de otros bancos, ya que en algunos casos su saldo fue retenido

Por: Brian Jiménez

Enero 06, 2023, 8:49

Personas de la tercera edad que acudieron a retirar el apoyo brindado por el Gobierno Federal a través de su tarjeta del Bienestar, presentaron problemas para retirar su dinero en cajeros de otros bancos.



Muchos de ellos con la intención de ahorrarse las largas filas que se han presentado en las sucursales de Bienestar acudieron a otros cajeros, sin embargo, el saldo les fue retenido y en algunas ocasiones hasta el plástico.



'Su tarjeta se les entregó activada para este banco, vamos a esperar al mes de febrero pueden ustedes cambiar cambiar NIP, ya sea por cajero de Bienestar o ya en su defecto en otros bancos, pero pueden correr el mismo riesgo que pueda ser retenida la tarjeta por el cajero y una reposición tardaría de 4, 6, 8 meses o hasta 1 año', dijo la coordinadora de la fila a las afueras de la sucursal de Morelos, en el Centro de Monterrey.



Por su parte, la Secretaría de Bienestar había informado con anterioridad que el uso de la tarjeta era general, es decir, retiros en efectivo en cajeros de cualquier banco, compras en tiendas de autoservicio y pagos en establecimientos con terminal en todo el país.



'Estamos teniendo problemas y muchas quejas de que otros bancos están reteniendo la tarjeta e incluso hasta el saldo. Varias personas fueron a checar su saldo a otros bancos y les retuvieron el saldo, se escucha que se hace el conteo del dinero, pero no sale y no les dan la cantidad de saldo', señaló.



Ahora existen confusiones por parte de los usuarios que han sufrido este problema.



Al realizar el retiro en un cajero perteneciente a un 'banco incorrecto', solo arroja el ticket y aunque menciona la cantidad seleccionada para retirar no registra y no arroja el efectivo.

Se registran filas desde la madrigada en Banco del Bienestar en Morelos



Con la intención de retirar el apoyo económico de Bienestar, cientos de adultos mayores se dieron cita desde muy temprana hora en la sucursal del Banco del Bienestar, en el Centro de Monterrey.

Lucía Acevedo, de 87 años, quien habita en la colonia Morelos, en Monterrey, fue la primera beneficiaria en llegar desde las 3 de la mañana.

En el transcurso de la mañana las filas se fueron incrementando, muchas de las personas dependen de una silla de ruedas, bastón o andador.



Se vio a adultos mayores con bancos y sillas para descansar mientras esperan su turno.



La fila inicia en la calle Escobedo y abarca gran parte de Morelos.



Al menos en esta sucursal el servicio es solo es por ventanilla, debido a que el cajero automático está fuera de servicio.



Para la entrega del apoyo debe acudir el beneficiario con copia de credencial de elector por ambos lados y copia de la parte frontal de la tarjeta del Bienestar.