Rescatan a hombre que intentó lanzarse de panorámico

Elementos de rescate bajaron a la persona con el apoyo de un escalera telescópica del panorámico ubicado en la colonia El Sabino, en Guadalupe

Por: Marcial Pasarón

Diciembre 13, 2022, 12:07

Elementos de rescate auxiliaron a un hombre que subió a un anuncio panorámico en el municipio de Guadalupe.



El sujeto fue visto trepar la torre donde se encuentra el anuncio de una empresa de telefonía.



Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, en la colonia El Sabino



Se estableció que al ser visto por varios testigos, al lugar arribaron policías municipales.





Asimismo elementos de Protección Civil de Guadalupe, quienes comenzaron el ascenso.



Para poder auxiliarlo, fue necesario que se utilizará la escalera telescópica de la estación de bomberos.



De esta manera, bomberos y rescatistas llegaron hasta la parte alta de la estructura metálica.



El rescate de quien no fue identificado, duró alrededor de una hora, ya que el desconocido se rehusaba a bajar.



Luego de varios minutos, el sujeto fue colocado sobre la escalera y llevado hasta la avenida.



En este lugar, personal de primeros auxilios lo atendieron y revelaron que no presentaba lesiones.



Pero aseguraron que el desconocido tenia un cuadro de deshidratación y dolor en piernas.



La comandancia de Protección Civil municipal informó que fue trasladado a una clínica particular para ser atendido.