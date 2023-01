Reparto aún es disparejo; favorece a municipios 'ricos'

La nueva repartición de recursos trató mucho mejor a los municipios 'ricos', como San Pedro y Monterrey, mientras que a otros los dejó con insuficiencia

Por: Rosalinda Tovar

Enero 12, 2023, 7:52

Aunque incluso se creó un fondo para darle más recursos a algunos municipios, en 2023 prevalecerá la ‘‘injusticia” en el reparto presupuestal, pues se seguirá favoreciendo a los municipios ‘‘ricos” por encima de aquellos que tienen mayores índices de pobreza.



Un ejemplo claro es lo que sucede con el municipio de San Pedro, al que se le asignaron $14,737 pesos por habitante, lo cual es 352% superior a los $3,264 pesos que se le asignaron a Pesquería, cuyo municipio tiene similitud de habitantes.



San Pedro tiene, según el último censo del Inegi, 132,169 habitantes y Pesquería 147,624.



Si se compara con Juárez, San Pedro recibe 463% más, pues según las cifras ahí se destinará una suma de $2,616 pesos por habitante.



Lo anterior, pese a que Juárez tiene casi cuatro veces más número de habitantes, según el último censo del Inegi en 2020 se contabilizaron 471,523 personas, y en San Pedro son 132,169.

El mejor reparto también se reflejó en Monterrey, que aunque no recibió apoyo por el fondo en 2023 cuenta con una bolsa de $ 4,925 millones 377,702 pesos; es decir, $4,309 pesos por habitante, pues en total ahí viven 1 millón 142,994 personas.



Dicho monto es un 37% más de lo que recibe el municipio de Guadalupe, al que se favoreció con una suma adicional en el Fondo Municipal de $299 millones 878,530 pesos, para un monto total de $2,029 millones 697,817 pesos, equivalente a $3,156 pesos por habitante.



Otro de los municipios que salieron beneficiados de manera per cápita con este paquete es San Nicolás que cuenta con $4,270 pesos por habitante, que es un 78% más de lo que tiene García, que alcanza los $2,403 pesos per cápita.

Dejan fuera a los municipios de Morena y Movimiento Ciudadano

Mientras que a municipios del PRI y PAN se les hizo “justicia” con el fondo especial de $2,500 millones de pesos, a otros cuyos alcaldes pertenecen Movimiento Ciudadano y Morena de plano se les dejó en el olvido, pues no se les asignó ningún recurso de esa bolsa o se les dio muy poco en relación con los más “suertudos”.



Se trata de Escobedo, Salinas Victoria, El Carmen y Mina, entre otros. Al municipio de Salinas Victoria ni siquiera se le consideró.



Esto contradice la promesa que el alcalde de Apodaca, César Garza, le hizo a los ediles de los municipios al invitarlos a unirse al Pacto Nuevo León, pues les prometió recursos equitativos.



Finalmente los municipios más favorecidos en el reparto presupuestal aprobado en el Congreso local fueron los encabezados por el PRI y PAN.



En el caso de Escobedo, gobernado por un edil de Morena, sí se le consideró en la bolsa, pero se le asignaron $68 millones 060,001 pesos, que son muy inferiores a los $383 millones 558,254 pesos asignados a Apodaca.





Con información de elhorizonte.mx