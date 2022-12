Renuncia titular del diario oficial estatal, Verónica Dávila

La titular del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila Moya, renunció a su cargo, acusando que los diputados del PRI y el PAN en una “ambición desmedida” buscan imputarla por no realizar la publicación de diversos decretos.



Mediante una carta dirigida al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, Dávila Moya calificó de injusta esta situación, por lo que dijo renuncia por su paz y la de su familia.





“Ante estos hechos de acoso e injusticia, he decidido presentar mi renuncia al cargo de responsable del Periódico Oficial del Estado, porque no voy a permitir que la mezquindad de los diputados del PRI y del PAN me quiten mi paz y la de mi familia, renuncio porque no voy a poner en riesgo mi estabilidad por culpa de la ambición desmedida de estos diputados”, dijo la titular del Periódico Oficial.