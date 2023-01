Regiomontana y su esposo crean Rosca de Reyes de Pokémon

This browser does not support the video element.

El nuevo concepto llegó a Nuevo León para los amantes de Pokemon gracias a Celeste Maltos, quien vende rosca de reyes con monitos de Pokemon. La rosca incluyen los 5 monitos.

“Ahorita, pues se nos ocurrió hacer este, pues los monitos estos porque somos muy fans de la serie de Pokémon y pues entonces me comentó mi niño de siete años, me dice oye mamá, es que ya el viernes se estrena la serie y ¿Qué hacemos? Y me surgió la idea con los monitos, los vi en Internet y los mandé pedir y me los imprimieron así de que en 3D, entonces yo ya nada más les dije cuáles monitos Pikachu, Bulbasaur, Eevee, Squirtle y Charmander son los que más me gustan entonces fue los que pedí y ya los elegí', dijo.