Regio causa polémica por buscar independizar a Nuevo León

José Perales ha causado polémica en redes sociales por buscar manifestar su deseo de independizar a Nuevo León de México; hasta mostró su posible bandera

Por: Luz Camacho

Febrero 24, 2023, 19:00

La discusión de independizar a Nuevo León de México fue avivada una vez más en redes sociales, pero ahora por un regiomontano que propuso crear 'el país de Nuevo León' y hasta mostró la bandera de este intento separacionista.

A través de su cuenta de Twitter, José Perales, un periodista de negocios y oriundo de Monterrey, compartió un video donde asegura estar buscando un 'proveedor de banderas' para que fabrique una monumental del 'país Nuevo León' para poder sustituir la de México que se encuentra en el Mirador del Obispado.

'Raza ando buscando un proveedor de banderas por si saben porque quiero poner la del país Nuevo León, pero más grande, allá', expresó el hombre mientras señalaba la bandera mexicana que se encuentra en el Obispado.

Perales también señaló que hubo una 'equivocación' en la colocación de la bandera de México en vez de la que él sostenía, la cual es una insignia de tres franjas, una azul, una blanca y la otra roja, y al centro la silueta de un león, similar a la del gobierno de Nuevo León, sólo que en color rojo, más estilizado y con una corona dorada.

'No sé quién se equivocó o quién fue el ocurrente porque aquí es el país Nuevo León', recalcó el hombre que vestía una playera del Club de Futbol Monterrey

El periodista regio en otro tuit aseguró que cada vez más personas se suman al movimiento separatista.

'País Nuevo León FIRST!!! Cada vez se suman más al movimiento. Y eso que todavía no se convencen muchos malinchistas de closet en salir del armario...', escribió el usuario.

Tras la publicación de la 'bandera oficial' del 'país de Nuevo León', usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y le comentaron: 'De nuevo buscando separarse de la República Mexicana, recuerden que una vez el gobierno los aplacó y fusiló a muchos', '¿Y de dónde sacarán el agua? De no ser por AMLO, no tendrían ni agua para jalarle al baño', 'De dónde sacarán agua, no tienen acceso al mar, no tienen tierras cultivables, no tienen agua, no tienen bosques, no tienen selva, toda la comida la tendrían que importar. México puede vivir sin ustedes, pero no al revés', 'Las consecuencias del cruce entre primos', 'Nunca falta el novedoso. Ni lo conocemos en Nuevo León al panzón ese...', 'Otro prófugo del ácido fólico', “A mí me vale AMLO, pero lo que tu pides ni Texas ni California lo han podido. ¿Tú crees que Nuevo León lo va a lograr? Por 500 weyes con sus banderitas”.

El polémico tuit hasta el momento suma más de 302 mil reproducciones, 862 comentarios y 505 corazones y 320 retuits.

¿Quién es José Perales?

En sus redes sociales, José Perales comparte contenido donde expone las razones por las cuáles desde su punto de vista, Nuevo León debe buscar independizarse de México.

En algunos videos o comentarios ha negado su nacionalidad mexicana e insiste en que Nuevo León en realidad es un país. Incluso opina que en necesario que la Sultana del Norte abandone el pacto federal para así erigirse como un nuevo país totalmente independiente.

También suele defender la identidad neolonesa, particularmente por los avances que Nuevo León y personas originarias de la entidad han realizado en el aspecto económico.

En LinkedIn, Perales destaca que estudió del 2001 y hasta el 2004 una licenciatura en Administración de Empresas, en la Universidad Regiomontana, por lo que tiene los conocimientos para publicar contenido sobre esta rama.

Además, el regiomontano ha trabajado en distintos medios, actualmente es reportero en el portal especializado en finanzas, Whitepaper.